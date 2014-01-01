Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH240 Наименование Корпус подножки правый нижний VOLVO FH12/16 2V Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 1,'075 кг.

Запчасть корпус подножки правый нижний Вольво ФШ 12/16 2V представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/240. У данной детали есть аналоги с номерами: 101144, 101145, 101147, 1212133, 18300034, 20529640, 271354. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить корпус подножки правый нижний Вольво ФШ 12/16 2V, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.