Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH237 Наименование 2FH237 Левая часть бампера VOLVO FH, FM Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 0,15 кг.

Запчасть 2FH237 Левая часть бампера Вольво FH FM представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/237. У данной детали есть аналоги с номерами: 105782, 1212190, 18300276, 20452676, 20453676, 20453678, 21359176. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить 2FH237 Левая часть бампера Вольво FH FM, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.