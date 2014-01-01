Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH236 Наименование Накладка бампера VOLVO(правая) Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 0,15 кг.

Запчасть накладка бампера VOLVO(правая) представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH236. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212191, 18300277, 20453677, 20453679, 275063, 40275012, M3140109. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка бампера VOLVO(правая), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.