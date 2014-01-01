Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH206 Наименование 2FH/206 (COVIND) Крыло колеса автомобиля переднее передний (прав) Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13 Вес 1,3 кг.

Запчасть 2FH/206 (COVIND) Крыло колеса автомобиля переднее передний (прав) представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/206. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FH206, 271223, 18300039, 1212159, V1212159, 3175930. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 2FH/206 (COVIND) Крыло колеса автомобиля переднее передний (прав) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.