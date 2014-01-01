Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH201 Наименование Подножка с крылом VOLVO FH12 левая NEW Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13 Вес 4,5 кг.

Запчасть подножка с крылом Вольво ФШ 12 левая NEW представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH201. У данной детали есть аналоги с номерами: 101020, 1212130, 18300031, 20275927, 271353, 3175927, M3140917. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подножка с крылом Вольво ФШ 12 левая NEW, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.