Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH191 Наименование Ручка двери левая Volvo FH/FM Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, VOLVO FH EURO 6 Вес 0,125 кг.

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