Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH154 Наименование Заглушка решетки радиатора верхняя правая, 2FH/154 Covind Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 0,14 кг.

Запчасть заглушка решетки радиатора верхняя правая 2FH/154 Ковинд представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/154. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FH154, 271303, 18300011, 1212186, V1212186, VLBODY178, 20529706. Радиаторы в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить заглушка решетки радиатора верхняя правая 2FH/154 Ковинд, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные радиаторы с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.