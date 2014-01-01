Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH150 Наименование Решетка радиатора Volvo Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 2,825 кг.

Запчасть решетка радиатора Вольво представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH150. У данной детали есть аналоги с номерами: 10253716, 1212141, 18300007, 20453716, 20516775, 20516776, 21358670. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить решетка радиатора Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.