Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH148 Наименование Петля капота Volvo Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13 Вес 1,85 кг.

Запчасть петля капота Вольво представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH148. У данной детали есть аналоги с номерами: 100213000, 1212294, 18300282, 20425955, 20545095, 271241, M3141229. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить петля капота Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.