Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH143 Наименование Петля капота Volvo Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 0,755 кг.

Запчасть петля капота Вольво представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH143. У данной детали есть аналоги с номерами: 20467142, 3FH143, 82215391. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить петля капота Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.