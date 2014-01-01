Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH137 Наименование Обтекатель поворотника левый Volvo 20425418 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 0,'055 кг.

Запчасть обтекатель поворотника левый Вольво 20425418 представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/137. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FH137, BK8406227, 110262553, 7732502LE, 224482, 18300022, 1212195. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия обтекатель поворотника левый Вольво 20425418 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.