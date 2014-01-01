Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH134 Наименование Облицовка фары правая, 2FH/134 Covind Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 1,44 кг.

Запчасть облицовка фары правая 2FH/134 Ковинд представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/134. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FH134, 39407, 224474, 224474OE, 18300019, 1212135, V1212135. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить облицовка фары правая 2FH/134 Ковинд, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.