Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH110 Наименование 2FH/110 (COVIND) Ручка двери кабины автомобиля Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 0,13 кг.

Запчасть 2FH/110 (COVIND) Ручка двери кабины автомобиля представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/110. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FH110, 1212193, V1212193, VLBODY707, 20530146, 3175367. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 2FH/110 (COVIND) Ручка двери кабины автомобиля на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.