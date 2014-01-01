Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH100 Наименование Кронштейн бампера Volvo Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13 Вес 44 кг.

Запчасть кронштейн бампера Вольво представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH100. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212307, 18300387, 20456550, 20467442, 21484901, 2182693, 275035. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кронштейн бампера Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.