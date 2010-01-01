Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 14695 Наименование Бампер левая часть R 2010 CG/CR Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR Вес 2,755 кг.

Запчасть бампер левая часть R 2010 CG/CR представлена по производителю COVIND с артикулом 146/95. У данной детали есть аналоги с номерами: 14695, HTP6P002L, 71834, 18400286, 125642, 88913, 40346089. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бампер левая часть R 2010 CG/CR на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.