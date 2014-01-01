Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 14691 Наименование Бампер SCANIA перед Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 1,28 кг.

Запчасть бампер Скания перед представлена по производителю COVIND с артикулом 14691. У данной детали есть аналоги с номерами: 123108, 125645, 14681, 18400288, 18400373, 1865178, 1873209. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер Скания перед, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.