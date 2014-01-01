Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 14681 Наименование Бампер Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 1,795 кг.

Запчасть бампер представлена по производителю COVIND с артикулом 146/81. У данной детали есть аналоги с номерами: 14681 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бампер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.