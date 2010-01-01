Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 14680 Наименование Бампер передний Scania R-series (R2010 CR/CG) средняя часть Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 1,43 кг.

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