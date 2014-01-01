Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 146235 Наименование Накладка подножки левой CP/CG/CR/CT Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR Вес 0,58 кг.

Запчасть накладка подножки левой CP/CG/CR/CT представлена по производителю COVIND с артикулом 146/235. У данной детали есть аналоги с номерами: 146235, 123168, 18400233, 1486647, 1779120. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка подножки левой CP/CG/CR/CT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.