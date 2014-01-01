Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 146232 Наименование Корпус подножки (прав) Scania COVIND Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R CP Вес 0,74 кг.

Запчасть корпус подножки (прав) Скания Ковинд представлена по производителю COVIND с артикулом 146/232. У данной детали есть аналоги с номерами: 146232, 301289, 1805342. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корпус подножки (прав) Скания Ковинд на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.