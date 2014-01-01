Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 146210 Наименование Подножка правая SERIE R-V8 Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CG CR Вес 1,245 кг.

Запчасть подножка правая SERIE R-V8 представлена по производителю COVIND с артикулом 146/210. У данной детали есть аналоги с номерами: 146210, 1779114. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка правая SERIE R-V8 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.