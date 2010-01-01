Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 146193 Наименование Бампер передний Scania R-series (R2010 CP) левая часть Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 3,'06 кг.

Если вы хотите купить бампер передний Скания R-Серия (R2010 CP) левая часть, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю COVIND с артикулом 146193. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND.