Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 146192 Наименование Бампер передний Scania R-series (R2010 CP) правая часть Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 3,1 кг.

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