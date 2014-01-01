Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 146163 Наименование Дефлектор кабины правый Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CG CR Вес 0,5 кг.

Запчасть дефлектор кабины правый представлена по производителю COVIND с артикулом 146/163. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить дефлектор кабины правый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.