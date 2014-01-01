Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 146162 Наименование Дефлектор кабины правый Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CG CR Вес 0,525 кг.

Запчасть дефлектор кабины правый представлена по производителю COVIND с артикулом 146/162. У данной детали есть аналоги с номерами: 146162 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор кабины правый на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.