Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 146131 Наименование Кольцо уплотнительное форсунки Применимость SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR Вес 0,315 кг.

Запчасть кольцо уплотнительное форсунки представлена по производителю COVIND с артикулом 146/131. У данной детали есть аналоги с номерами: 146131, 1890176. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное форсунки на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.