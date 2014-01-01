Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 14495 Наименование Покрытие бампера SCANIA Применимость SCANIA 144 CR Вес 2,'02 кг.

Запчасть покрытие бампера Скания представлена по производителю COVIND с артикулом 14495. У данной детали есть аналоги с номерами: 125637, 125637OE, 1324597, 18400011, 300670, 40324597, 61989. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить покрытие бампера Скания, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.