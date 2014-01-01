Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144601 Наименование Дефлектор в сборе, левый передний 4 серия CR (из 3-х частей) Применимость SCANIA 144 CR Вес 4,4 кг.

Запчасть дефлектор в сборе левый передний 4 серия CR (из 3-х частей) представлена по производителю COVIND с артикулом 144/601. У данной детали есть аналоги с номерами: 144601, 300139, 62100, 621002, 90323233, 144161, 122527. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор в сборе левый передний 4 серия CR (из 3-х частей) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.