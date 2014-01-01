Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144530 Наименование 144/530 (COVIND) Подкрылок колеса автомобиля правый/левый Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 2,765 кг.

Запчасть 144/530 (COVIND) Подкрылок колеса автомобиля правый/левый представлена по производителю COVIND с артикулом 144/530. У данной детали есть аналоги с номерами: 144530, HTPLR0311, 20357602, 122284OE, S808243, 1357602. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 144/530 (COVIND) Подкрылок колеса автомобиля правый/левый на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.