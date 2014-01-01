Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144520 Наименование 144/520 (COVIND) Крыло колеса верхняя часть Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 3,7 кг.

Запчасть 144/520 (COVIND) Крыло колеса верхняя часть представлена по производителю COVIND с артикулом 144/520. У данной детали есть аналоги с номерами: 144520, TD0752111B, 18400255, T640082, 18400255, S808153, 1357601. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 144/520 (COVIND) Крыло колеса верхняя часть на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.