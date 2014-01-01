Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144519 Наименование Крыло переднее правое/заднее левое Sc 4 203.44599 Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 2,15 кг.

Запчасть крыло переднее правое/заднее левое Sc 4 203.44599 представлена по производителю COVIND с артикулом 144/519. У данной детали есть аналоги с номерами: 122700, 122700OE, 1357599, 18400035, 20344599, 300157, KLTA0211. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло переднее правое/заднее левое Sc 4 203.44599, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.