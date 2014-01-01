Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144518 Наименование Крыло заднее правое/переднее левое SCANIA 4/P/G/R/T Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 2,15 кг.

Запчасть крыло заднее правое/переднее левое Скания 4/P/G/R/T представлена по производителю COVIND с артикулом 144/518. У данной детали есть аналоги с номерами: 122701, 1357600, 18400034, 20344600, 300158, KLTA0212, M3130913. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло заднее правое/переднее левое Скания 4/P/G/R/T, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.