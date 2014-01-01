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Крыло заднее правое/переднее левое SCANIA 4/P/G/R/T артикул 144518 COVIND в Алматы

144518 COVIND Крыло заднее правое/переднее левое SCANIA 4/P/G/R/T
Производитель / Поставщик COVIND
№ Производителя 144518
Наименование Крыло заднее правое/переднее левое SCANIA 4/P/G/R/T
Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP
Вес 2,15 кг.
Запчасть крыло заднее правое/переднее левое Скания 4/P/G/R/T представлена по производителю COVIND с артикулом 144/518. У данной детали есть аналоги с номерами: 122701, 1357600, 18400034, 20344600, 300158, KLTA0212, M3130913. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло заднее правое/переднее левое Скания 4/P/G/R/T, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Крыло заднее правое/переднее левое SCANIA 4/P/G/R/T производителя COVIND с артикулом 144518 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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