Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144515 Наименование Держатель брызговика резиновый Scania 4 Series 94, 114, 124, 144, 164 ,144/515,COVIND Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 0,'085 кг.

Запчасть держатель брызговика резиновый Скания 4 Серия 94 114 124 144 164 144 515 Ковинд представлена по производителю COVIND с артикулом 144/515. У данной детали есть аналоги с номерами: 144515, 300496, 1377600, 1358343, HTPLR042, 61907, SCA138385. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия держатель брызговика резиновый Скания 4 Серия 94 114 124 144 164 144 515 Ковинд на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.