|Производитель / Поставщик
|COVIND
|№ Производителя
|144503
|Наименование
|Зеркало левое с подогревом и эл.регулировкой 124/144(SER.4) (96-04) / SER.4R/P/T(04-) основное, к
|Применимость
|SCANIA 144 CR, SCANIA CP, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR
|Вес
|3,835 кг.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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