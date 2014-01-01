Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144503 Наименование Зеркало левое с подогревом и эл.регулировкой 124/144(SER.4) (96-04) / SER.4R/P/T(04-) основное, к Применимость SCANIA 144 CR, SCANIA CP, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR Вес 3,835 кг.

Запчасть зеркало левое с подогревом и эл.регулировкой 124/144(SER.4) (96-04) SER.4R P T(04-) основное к представлена по производителю COVIND с артикулом 144/503. У данной детали есть аналоги с номерами: 144503, ES03MC3Z02, ES03MC6Z02, ES03MG3Z02, ES03MG6Z02, PES03MA3Z02L, PES03MA6Z02L. Кузовные запчасти в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия зеркало левое с подогревом и эл.регулировкой 124/144(SER.4) (96-04) SER.4R P T(04-) основное к на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.