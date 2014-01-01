Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144501 Наименование Стекло зеркала основного с подогревом Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 0,63 кг.

Запчасть стекло зеркала основного с подогревом представлена по производителю COVIND с артикулом 144/501. У данной детали есть аналоги с номерами: 144501 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стекло зеркала основного с подогревом на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.