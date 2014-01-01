Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144500 Наименование Накладка переднего крыла левая (бумеранг) Scania 144/500 Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR Вес 1,615 кг.

Запчасть накладка переднего крыла левая (бумеранг) Скания 144/500 представлена по производителю COVIND с артикулом 144/500. У данной детали есть аналоги с номерами: 144500, TD0752038, 67203, 18400085, TD0752038A, TRK6632, 1104000420. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка переднего крыла левая (бумеранг) Скания 144/500 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.