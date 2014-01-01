Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144239 Наименование Накладка подножки левая 4-SERIE / R114/124/144 Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR Вес 0,25 кг.

Запчасть накладка подножки левая 4-SERIE R114 124 144 представлена по производителю COVIND с артикулом 144/239. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX121462, 144239, 300354, 18400025, S808014, 1354593. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка подножки левая 4-SERIE R114 124 144 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.