Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144237 Наименование Накладка подножки левая 4-SERIE Применимость SCANIA 144 CR, SCANIA CP Вес 0,62 кг.

Запчасть накладка подножки левая 4-SERIE представлена по производителю COVIND с артикулом 144/237. У данной детали есть аналоги с номерами: 144237, ZX121460, 300353, 122617, 18400023, S808038, 1390075. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка подножки левая 4-SERIE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.