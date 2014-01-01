Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144206 Наименование Накладка переднего правого крыла 94-144-R 144/206 Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 0,8 кг.

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