Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144204 Наименование Крыло переднее 94-144-R УЦЕНКА: трещина (см. фото) Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 3,86 кг.

Запчасть крыло переднее 94-144-R УЦЕНКА: трещина (см. фото) представлена по производителю COVIND с артикулом 144/204. У данной детали есть аналоги с номерами: 122289, 122289OE, 1335392, 1408466, 1485486, 18400030, 20308466. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло переднее 94-144-R УЦЕНКА: трещина (см. фото), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.