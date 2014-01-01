Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144200 Наименование Крыло переднее левое/заднее правое SCANIA 4/P/G/R/T Применимость SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR, SCANIA SERIE R CP Вес 3,86 кг.

Запчасть крыло переднее левое/заднее правое Скания 4/P/G/R/T представлена по производителю COVIND с артикулом 144/200. У данной детали есть аналоги с номерами: 122288, 122288OE, 1335391, 1408465, 1485485, 18400027, 20308465. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло переднее левое/заднее правое Скания 4/P/G/R/T, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.