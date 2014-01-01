Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144196 Наименование Личинка замка двери, 4 Series 2 личинки 2 ключа, 144/196 Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP Вес 0,185 кг.

Запчасть личинка замка двери 4 Серия 2 личинки 2 ключа 144/196 представлена по производителю COVIND с артикулом 144/196. У данной детали есть аналоги с номерами: 144196, 131920, 131920OE, 131921, 18724, 18400101, S808098. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить личинка замка двери 4 Серия 2 личинки 2 ключа 144/196, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.