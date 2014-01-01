|Производитель / Поставщик
|COVIND
|№ Производителя
|144195
|Наименование
|144195 Ручка двери левая без личинки 4 Series CP, CR, CT; P/G/R/T Series CP, CG, CR, CT Covind
|Применимость
|SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR
|Вес
|0,445 кг.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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