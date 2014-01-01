Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144195 Наименование 144195 Ручка двери левая без личинки 4 Series CP, CR, CT; P/G/R/T Series CP, CG, CR, CT Covind Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR, SCANIA SERIE R CG CR, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R CP, SCANIA SERIE R, SCANIA SERIE CG, SCANIA SERIE CR Вес 0,445 кг.

Запчасть 144195 Ручка двери левая без личинки 4 Серия CP CR CT; P/G/R/T Серия CP CG CR CT Ковинд представлена по производителю COVIND с артикулом 144195. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX121452, 144195, 300542, 2145647, 1366487, 1306409, SCA154433. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 144195 Ручка двери левая без личинки 4 Серия CP CR CT; P/G/R/T Серия CP CG CR CT Ковинд на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.