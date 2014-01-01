Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144165 Наименование Дефлектор левый 4-SERIE Применимость SCANIA 144 CR Вес 0,65 кг.

Запчасть дефлектор левый 4-SERIE представлена по производителю COVIND с артикулом 144/165. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX121488, 144165, 300136, 90370101, 122498, 18400052, S808094. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор левый 4-SERIE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.