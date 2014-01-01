Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144162 Наименование 144/162 (COVIND) Облицовка кабины Применимость SCANIA 144 CR Вес 0,16 кг.

Запчасть 144/162 (COVIND) Облицовка кабины представлена по производителю COVIND с артикулом 144/162. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX121491, 144162, 300155, SCBODY117, 1382728, S808097, 18400055. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 144/162 (COVIND) Облицовка кабины на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.