Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144159 Наименование Кронштейн дефлектора левый SC4 / R114/124/144 Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR Вес 1,6 кг.

Запчасть кронштейн дефлектора левый SC4 R114 124 144 представлена по производителю COVIND с артикулом 144/159. У данной детали есть аналоги с номерами: 144159, 1726850, TD0752035L, 67199, 122697, 18400081, S808040. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн дефлектора левый SC4 R114 124 144 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.