Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144158 Наименование Петля дефлектора правая Scania 94/144 Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR Вес 1,6 кг.

Запчасть петля дефлектора правая Скания 94/144 представлена по производителю COVIND с артикулом 144/158. У данной детали есть аналоги с номерами: 144158, 122698, 18400082, S808041, 1111328. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия петля дефлектора правая Скания 94/144 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.