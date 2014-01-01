Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144150 Наименование Решетка радиатора нижняя 4-SERIE Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR Вес 7 кг.

Запчасть решетка радиатора нижняя 4-SERIE представлена по производителю COVIND с артикулом 144/150. У данной детали есть аналоги с номерами: 144150, 300398, 62275, SCB120E, 122257, S808031, 122257OE. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия решетка радиатора нижняя 4-SERIE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.