Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144145 Наименование Решетка радиатора верхняя 4-SERIE Применимость SCANIA 144 CR Вес 7,3 кг.

Запчасть решетка радиатора верхняя 4-SERIE представлена по производителю COVIND с артикулом 144/145. У данной детали есть аналоги с номерами: 144145, 1397570, 67124, SCBODY47, TD0752006, 61971, 619712. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия решетка радиатора верхняя 4-SERIE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.