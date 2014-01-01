Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144135 Наименование 144/135 (COVIND) Петля крышки моторного отсека автомобиля (капота) Применимость SCANIA CP, SCANIA 144 CR Вес 1,64 кг.

Запчасть 144/135 (COVIND) Петля крышки моторного отсека автомобиля (капота) представлена по производителю COVIND с артикулом 144/135. У данной детали есть аналоги с номерами: 144135, 122524, S808032. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 144/135 (COVIND) Петля крышки моторного отсека автомобиля (капота) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.